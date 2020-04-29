Директоров двух компаний подозревают в нанесении ущерба государству на 54 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директорам двух предприятий в Черновицкой области. Их подозревают в нанесении государству 54 миллионов гривен убытков из-за добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении двум директорам частных обществ, осуществляющих свою деятельность в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что чиновники подозреваются в нарушении правил охраны и использования недр, незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, незаконном завладении землями водного фонда в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия и злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организаций-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия.
По предварительной информации, руководители предприятий осуществляли незаконную добычу и дальнейшую реализацию гравийно-песчаной смеси. В частности, при содействии руководителя одного из них в течение декабря 2016 года - марта 2017 года было незаконно добыто более 41 тыс м3 полезных ископаемых, повлекшее государству ущерб на более чем 32 млн грн. Другой руководитель субъекта хозяйствования незаконно добывал гравийно-песчаную смесь в течение декабря 2017 года - августа 2018 года в объеме более 28 тыс м3, что повлекло ущерб государству на сумму свыше 22 млн грн.
В случае доказательства вины, одному из подозреваемых грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, другому - в виде штрафа от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Как сообщал УНН, управление СБУ в Днепропетровской области сообщило о подозрении начальнику одного из управлений оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины и директору предприятия по делу о хищениях на закупки дымовой смеси для армейского назначения на более чем 33 млн грн.