Колишні чиновники Київської ОДА підуть під суд за мільйонні збитки державі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. До Печерського районного суду Києва скеровано обвинувальні акти стосовно колишніх управлінців Київської обласної державної адміністрації за фактом службової недбалості, що спричинила державі збитки у сумі понад 132 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти відносно колишніх управлінців Київської обласної державної адміністрації за фактом службової недбалості, що спричинила державі збитки у сумі понад 132 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обвинувальні акти скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.
Повідомляється, що, згідно з матеріалами слідства, починаючи з 2000 року, посадовці Київської ОДА передали в оренду комунальному підприємству державну будівлю площею 1900 кв. м по вул. Великій Васильківській у Києві за пільговою ставкою в 1 гривню на рік.
“Однак, як з’ясувалося, комунальне підприємство без погодження з регіональним відділення Фонду державного майна України здавало вказану будівлю у суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю, не сплачуючи державі як власнику цього майна різницю між суборендною та орендною платою”, — зазначається в повідомленні.
Також вказані дії потягнули за собою збитки державі у вигляді ненадходження до бюджету орендної плати за користування державним майном на загальну суму понад 132 млн грн.
“За результатами слідства двом колишнім посадовцям Київської ОДА, які не вжили жодних заходів для розірвання невигідного для держави договору оренди, що призвело до нанесення збитків у розмірі 74 і 58 млн гривень відповідно, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, директорів двох підприємств підозрюють у нанесенні збитків державі на 54 млн грн.