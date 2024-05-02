Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
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Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36
36 человек погибли и 30 получили ранения после того, как 23 автомобиля оказались под завалом на участке шоссе в китайской провинции Гуандун.
Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления
Российская оккупационная администрация принудительно выселяет жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области, вывозя их автобусами для временного размещения в переполненных помещениях на юге Херсонской области и в Крыму, запрещая брать с собой крупногабаритные вещи, чтобы освободить жилье для российских оккупантов и сотрудников.
Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая - Минобороны
Министерство обороны 18 мая запустит электронный кабинет военнообязанных, который позволит им обновлять свои военно-учетные данные через мобильное приложение.
Еще плюс 1030 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 470 870 человек личного состава и 7332 танков.
На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта в Украине произошло 121 боестолкновение, во время которых противник нанес 5 ракетных ударов, 63 авиаудара и 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки
За сутки россияне атаковали Запорожскую область 368 раз, поразив 8 населенных пунктов авиаударами, беспилотниками, РСЗО и артиллерийским огнем.
Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб
За минувшие сутки авиационные и ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 1 пункту управления противника, 1 наземной станции управления БПЛА и 8 местам сосредоточения живой силы противника.
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за разногласий по ситуации в Газе, а президент Петр назвал действия Израиля в Газе "геноцидом".
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана - Дня тунца. Событие, которое было основано ООН, назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто государств мира.
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона
Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.