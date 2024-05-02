Количество жертв обрушения автомагистрали в Китае возросло до 36

Количество погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун возросло до 36, количество обнаруженных под завалами машин возросло до 23, сообщило агентство Xinhua, передает УНН.

Детали

Ранее сообщалось, что авария произошла в среду на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

Сообщалось, что в результате инцидента под завалами оказались 20 автомобилей, 24 человека погибли.

По состоянию на 5.30 четверга под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали говорится в сообщении агентства.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.

Напомним,

В результате обвала участка проезжей части скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая утром в среду погибли по меньшей мере 19 человек.

Ужасная авария на автомагистрали вблизи Стамбула с участием 7 транспортных средств: 10 погибших, 59 раненых