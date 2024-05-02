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Кількість жертв обвалення автомагістралі в Китаї зросла до 36

Кількість жертв обвалення автомагістралі в Китаї зросла до 36

Київ • УНН

 • 21360 перегляди

36 людей загинули і 30 отримали поранення після того, як 23 автомобілі опинилися під завалом на ділянці шосе в китайській провінції Гуандун.

Кількість загиблих внаслідок обвалення ділянки швидкісної автотраси в китайській південній провінції Гуандун зросла до 36, кількість виявлених під завалами машин зросла до 23, повідомило агентство Xinhua, передає УНН.

Деталі

Раніше повідомлялося, що аварія сталася в середу на швидкісній автомагістралі, яка веде з провінції Гуандун до провінції Фуцзянь.

Повідомлялося, що внаслідок інциденту під завалами опинилися 20 автомобілів, 24 особи загинули.

Станом на 5.30 четверга під завалами виявили 23 автомобілі, 36 людей загинули, 30 постраждали

йдеться у повідомленні агентства.

На місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків події. 

Нагадаємо

Унаслідок обвалу ділянки проїзної частини швидкісної автомагістралі в провінції Гуандун на півдні Китаю вранці у середу загинули щонайменше 19 людей.

Жахлива аварія на автомагістралі поблизу Стамбула за участю 7 транспортних засобів: 10 загиблих, 59 поранених28.12.23, 12:16 • 40698 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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