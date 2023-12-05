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Количество жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 22

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 14:19  •  6626 просмотра

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Количество жертв извержения индонезийского вулкана Марапи достигло 22 человек, один человек до сих пор считается пропавшим без вести; спасательные работы осложняются продолжающейся вулканической активностью и плохой погодой.

Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 22 человек после того, как были найдены тела еще девяти погибших. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на AFP.

Детали

Девять из десяти пропавших жертв были найдены мертвыми сегодня днем и на данный момент они эвакуированы. Сейчас разыскивается еще одна жертва

- сказал глава поисково-спасательного агентства Абдул Малик.

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Спасательная операция, начатая после начала извержения вулкана в воскресенье, в течение нескольких дней осложнялась продолжающейся вулканической активностью и плохой погодой.

Дополнение

Руководитель мониторингового поста вулкана Марапи Ахмад Рифанди сообщил, что с полуночи до 8 утра во вторник наблюдали пять извержений. По словам журналиста AFP, позже в тот день дождь и вулканический дым все еще омрачали Марапи. 

По состоянию на утро вторника спасатели нашли тела 13 туристов, 10 человек считались пропавшими без вести. Еще 49 человек самостоятельно спустились с горы.

Напомним

В воскресенье, 3 декабря, в Индонезии на острове Суматра началось извержение вулкана Марапи. Он выбросил столб дыма на высоту трех километров.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Количество жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 22

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