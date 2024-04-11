Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"
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У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш
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Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы
Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны сосредоточиться на немедленной помощи Украине и подготовке своих вооруженных сил, а не на спекуляциях о потенциальной российской агрессии за пределами Украины.
Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения
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Захватчики на оккупированной Херсонщине минируют аграрные поля - Центр сопротивления
российские войска активно минируют сельскохозяйственные земли во временно оккупированной Херсонской области, подвергая опасности гражданское население и препятствуя фермерской деятельности.
На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор
На оккупированной части Луганской области россияне заставляют шахтеров регистрироваться на военную службу, угрожая задержать зарплату и отстранить их от работы, если они не подчинятся.
Кипер заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру
Олег Кипер, глава Одесской областной государственной администрации, заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру.
На оккупированной Луганщине критически не хватает лекарств, местные ищут препараты по объявлениям - ОВА
В оккупированной Россией части Луганской области наблюдается критическая нехватка медикаментов, что заставляет местных жителей искать лекарства среди знакомых и соседей из-за разрушения инфраструктуры и отсутствия регулярных поставок со стороны оккупантов.
240 тысяч потребителей в Харьковской области остались без света после атаки рф - ОВА
Около 240 000 абонентов в Харьковской области остались без электроэнергии после российского ракетного обстрела энергетической инфраструктуры.