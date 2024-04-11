Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

Количество жертв ракетной атаки российских войск на Одесскую область 10 апреля возросло до пяти - мужчина, получивший тяжелые ранения, умер в больнице, сообщили в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения. Таким образом количество погибших увеличилось до 5 человек - сообщили в прокуратуре.

Напомним

По данным прокуратуры, 10 апреля около 18:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области.

Среди погибших в результате - 10-летняя девочка, еще 14 человек получили ранения, они госпитализированы.