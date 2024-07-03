Киев • УНН
В Днепре количество раненых в результате вражеского обстрела возросло до 53 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Кроме того, агрессор продолжает обстреливать Никопольский район, повреждая инфраструктуру и разрушая здания.
В Днепре количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 53. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Днепре, по уточненной информации, уже 53 пострадавших. Четверо из них - в тяжелом состоянии
Добавим
Кроме того, по словам Лысака, пока областной центр ликвидирует последствия массированной атаки, агрессор продолжает бить по Никопольщине.
В течение дня по району целился дронами-камикадзе и артиллерией. Под ударами были сам Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.
"Повреждена инфраструктура. Разрушениям подверглись 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, общежитие, грузовик и газопровод", - резюмировал глава ОГА.
В Днепре объявили 4 июля днем траура3 июля 2024, 09:50 • 16374 просмотра
Напомним
Оккупанты утром атаковали Днепр.