В Днепре количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 53. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Днепре, по уточненной информации, уже 53 пострадавших. Четверо из них - в тяжелом состоянии - сообщил председатель ОВА.

Добавим

Кроме того, по словам Лысака, пока областной центр ликвидирует последствия массированной атаки, агрессор продолжает бить по Никопольщине.

В течение дня по району целился дронами-камикадзе и артиллерией. Под ударами были сам Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

"Повреждена инфраструктура. Разрушениям подверглись 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, общежитие, грузовик и газопровод", - резюмировал глава ОГА.

В Днепре объявили 4 июля днем траура

Напомним

Оккупанты утром атаковали Днепр.