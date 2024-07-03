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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре объявили 4 июля днем траура

В Днепре объявили 4 июля днем траура

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 09:50  •  6899 просмотра

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Днепр объявил 4 июля днем траура в память о жертвах недавних российских обстрелов города.

В Днепре объявили 4 июля траур с целью почтения памяти жертв последних обстрелов города, сообщил в среду городской голова Борис Филатов, передает УНН

Детали 

Как говорится в распоряжении, с целью почтения памяти жертв вследствие последних ракетных обстрелов российской федерацией в Днепре "4 июля объявлено днем траура в городе". 

Рекомендовано приспустить Государственные Флаги Украины на здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета.

Также предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории города Днепра рекомендовано присоединиться к чествованию памяти погибших и вывесить на зданиях Государственные Флаги Украины с черными лентами.

Дополнение 

Количество погибших из-за утренней атаки армии рф на Днепр возросло до 4. Также известно о 27 пострадавших, двое в тяжелом состоянии.  

Филатов об утренней атаке рф на Днепр: в реанимацию детской больницы прилетел осколок3 июля 2024, 09:35 • 9749 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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