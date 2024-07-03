В Дніпрі оголосили 4 липня днем жалоби
Київ • УНН
Дніпро оголосив 4 липня днем жалоби в пам'ять про жертв нещодавніх російських обстрілів міста.
У Дніпрі оголосили 4 липня днем жалоби з метою вшанування пам'яті жертв останніх обстрілів рф міста, повідомив у середу міський голова Борис Філатов, передає УНН.
Деталі
Як йдеться у розпорядженні, з метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів російською федерацією у Дніпрі "4 липня оголошено днем трауру в місті".
Рекомендовано приспустити Державні Прапори України на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради.
Також підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності на території міста Дніпра рекомендовано долучитись до вшанування пам'яті загиблих та вивісити на будівлях Державні Прапори України з чорними стрічками.
Доповнення
Кількість загиблих через ранкову атаку армії рф на Дніпро зросла до 4. Також відомо про 27 постраждалих, двоє у важкому стані.
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