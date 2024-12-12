Количество штурмов вблизи Часового Яра уменьшилось, но оккупанты подтягивают личный состав и технику - Волошин

Количество штурмовых действий вблизи города Часов Яр в Донецкой области несколько уменьшилось по сравнению с предыдущими неделями, однако враг продолжает подтягивать личный состав, боекомплект и технику. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

"За эти сутки противник провел две попытки штурмов, пытался продвинуться вперед. Наши защитники их мужественно отбили. Сутки на том направлении (Часового Яра - ред.) относительно спокойно прошли, по сравнению с предыдущими днями, предыдущими неделями. После таких активных штурмов, которые были на прошлой неделе, враг активных боевых действий не проводит, однако подтягивает личный состав, боекомплект и технику. Враг использует такую тактику, что, если он пройдет через канал Северский Донец - Донбасс... проводит свои действия, чтобы накопить несколькими группами в домах, подвалах, а потом рассредоточиться и пытаться атаковать", - сказал Волошин.

Он отметил, что враг вблизи Часового Яра использует технику в ограниченном количестве, ведь сложно сейчас наводить переправы через канал.

Напомним

На фронте произошло 203 боевых столкновения, больше всего атак на Кураховском направлении - 49.