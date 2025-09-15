Количество резидентов Дія.City достигло 2 500, бюджет получил почти 20 миллиардов гривен - Федоров

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
12:27 • 3858 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 12128 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 35603 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 27857 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 28380 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 33742 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55815 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72322 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105334 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87669 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 16298 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 22950 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 13452 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 19635 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 15181 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 15286 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 19752 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 35621 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 24471 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 103348 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Скотт Бессент
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 11467 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 13546 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 27084 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 33564 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 82869 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
ТикТок
Хранитель
FAB-250

Количество резидентов Дія.City достигло 2 500, бюджет получил почти 20 миллиардов гривен - Федоров

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Украине на 15 сентября зарегистрировано 2 500 резидентов Дія.City. За 8 месяцев 2025 года они уплатили почти 20 миллиардов гривен налогов в бюджет.

Количество резидентов Дія.City достигло 2 500, бюджет получил почти 20 миллиардов гривен - Федоров

По состоянию на 15 сентября в Украине зарегистрировано 2 500 резидентов Дія.City. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Как отметил Федоров, Дія.City - это более 125 000 специалистов украинских и международных компаний, которые за 8 месяцев 2025 года принесли в бюджет почти 20 миллиардов гривен налогов.

Сейчас Дія.City обеспечивает для резидентов все условия для роста и масштабирования:

  • благоприятные налоги;
    • гибкие формы сотрудничества со специалистами;
      • инструменты для привлечения венчурного инвестирования;
        • гарантии защиты интеллектуальной собственности.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. В то же время в прошлом году они уплатили в бюджет 16,8 млрд гривен налогов.

          Евгений Устименко

          ОбществоЭкономикаТехнологии
          Михаил Федоров
          Украина