Количество резидентов Дія.City достигло 2 500, бюджет получил почти 20 миллиардов гривен - Федоров
Киев • УНН
В Украине на 15 сентября зарегистрировано 2 500 резидентов Дія.City. За 8 месяцев 2025 года они уплатили почти 20 миллиардов гривен налогов в бюджет.
По состоянию на 15 сентября в Украине зарегистрировано 2 500 резидентов Дія.City. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Как отметил Федоров, Дія.City - это более 125 000 специалистов украинских и международных компаний, которые за 8 месяцев 2025 года принесли в бюджет почти 20 миллиардов гривен налогов.
Сейчас Дія.City обеспечивает для резидентов все условия для роста и масштабирования:
- благоприятные налоги;
- гибкие формы сотрудничества со специалистами;
- инструменты для привлечения венчурного инвестирования;
- гарантии защиты интеллектуальной собственности.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. В то же время в прошлом году они уплатили в бюджет 16,8 млрд гривен налогов.