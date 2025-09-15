Количество резидентов Дія.City достигло 2 500, бюджет получил почти 20 миллиардов гривен - Федоров

По состоянию на 15 сентября в Украине зарегистрировано 2 500 резидентов Дія.City. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Как отметил Федоров, Дія.City - это более 125 000 специалистов украинских и международных компаний, которые за 8 месяцев 2025 года принесли в бюджет почти 20 миллиардов гривен налогов.

Сейчас Дія.City обеспечивает для резидентов все условия для роста и масштабирования:

благоприятные налоги;

гибкие формы сотрудничества со специалистами;

инструменты для привлечения венчурного инвестирования;

гарантии защиты интеллектуальной собственности.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. В то же время в прошлом году они уплатили в бюджет 16,8 млрд гривен налогов.