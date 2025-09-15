Кількість резидентів Дія.City досягла 2 500, бюджет отримав майже 20 мільярдів гривень - Федоров

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
12:27 • 4164 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 12480 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 36168 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 28177 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 28632 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33866 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55947 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72362 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105366 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87706 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.9м/с
35%
753мм
Популярнi новини
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 16450 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 23116 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 13679 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 19928 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 15459 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 15684 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 20173 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 36158 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 24695 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 103583 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 11588 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 13876 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 27209 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 33679 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 82989 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
ФАБ-250

Кількість резидентів Дія.City досягла 2 500, бюджет отримав майже 20 мільярдів гривень - Федоров

Київ • УНН

 • 162 перегляди

В Україні на 15 вересня зареєстровано 2 500 резидентів Дія.City. За 8 місяців 2025 року вони сплатили майже 20 мільярдів гривень податків до бюджету.

Кількість резидентів Дія.City досягла 2 500, бюджет отримав майже 20 мільярдів гривень - Федоров

Станом на 15 вересня в Україні зареєстровано 2 500 резидентів Дія.City. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, Дія.City - це понад 125 000 фахівців українських та міжнародних компаній, які за 8 місяців 2025 року принесли в бюджет майже 20 мільярдів гривень податків.

Наразі Дія.City забезпечує для резидентів усі умови для зростання та масштабування:

  • сприятливі податки;
    • гнучкі форми співпраці з фахівцями;
      • інструменти для залучення венчурного інвестування;
        • гарантії захисту інтелектуальної власності.

          Нагадаємо

          Раніше УНН повідомляв, що резиденти Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток з початку 2025 року. Водночас минулого року вони сплатили до бюджету 16,8 млрд гривень податків.

          Євген Устименко

          СуспільствоЕкономікаТехнології
          Михайло Федоров
          Україна