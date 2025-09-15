Кількість резидентів Дія.City досягла 2 500, бюджет отримав майже 20 мільярдів гривень - Федоров
Київ • УНН
В Україні на 15 вересня зареєстровано 2 500 резидентів Дія.City. За 8 місяців 2025 року вони сплатили майже 20 мільярдів гривень податків до бюджету.
Станом на 15 вересня в Україні зареєстровано 2 500 резидентів Дія.City. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Федоров, Дія.City - це понад 125 000 фахівців українських та міжнародних компаній, які за 8 місяців 2025 року принесли в бюджет майже 20 мільярдів гривень податків.
Наразі Дія.City забезпечує для резидентів усі умови для зростання та масштабування:
- сприятливі податки;
- гнучкі форми співпраці з фахівцями;
- інструменти для залучення венчурного інвестування;
- гарантії захисту інтелектуальної власності.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що резиденти Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток з початку 2025 року. Водночас минулого року вони сплатили до бюджету 16,8 млрд гривень податків.