Количество пострадавших в результате удара рф по Запорожью возросло до 7, разрушен памятник архитектуры
Киев • УНН
В Запорожье в результате российских ударов управляемыми авиабомбами пострадали 7 человек, среди которых один ребенок. Взрывной волной разрушено здание памятника архитектуры и повреждены автомобили.
В Запорожье количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 7, разрушено здание памятника архитектуры города, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
7 человек, среди которых ребенок, травмированы из-за российских ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Сейчас им оказывается медицинская помощь, количество пострадавших уточняется
В результате попадания по одному из адресов загорелись автомобили. Кроме того, взрывной волной повреждены расположенные рядом легковые автомобили.
На других локациях разрушено здание памятника архитектуры города и поврежден частный жилой дом.
Также в пригороде возник пожар на хлебном поле общей площадью 2 га.
На местах происшествий работали все экстренные службы города.
Враг атаковал Запорожье, ранены пять человек, среди них ребенок04.07.26, 19:16 • 2636 просмотров