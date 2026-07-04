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Количество пострадавших в результате удара рф по Запорожью возросло до 7, разрушен памятник архитектуры

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

В Запорожье в результате российских ударов управляемыми авиабомбами пострадали 7 человек, среди которых один ребенок. Взрывной волной разрушено здание памятника архитектуры и повреждены автомобили.

Количество пострадавших в результате удара рф по Запорожью возросло до 7, разрушен памятник архитектуры

В Запорожье количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 7, разрушено здание памятника архитектуры города, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

7 человек, среди которых ребенок, травмированы из-за российских ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Сейчас им оказывается медицинская помощь, количество пострадавших уточняется 

- говорится в сообщении.

В результате попадания по одному из адресов загорелись автомобили. Кроме того, взрывной волной повреждены расположенные рядом легковые автомобили.

На других локациях разрушено здание памятника архитектуры города и поврежден частный жилой дом.

Также в пригороде возник пожар на хлебном поле общей площадью 2 га.

На местах происшествий работали все экстренные службы города.

Враг атаковал Запорожье, ранены пять человек, среди них ребенок04.07.26, 19:16 • 2636 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине