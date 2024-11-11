Количество пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло: в больнице четверо детей

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск на Запорожье возросло до 23. Об этом сообщили в понедельник в ГУ ГСЧС в Запорожской области в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Возросло количество пострадавших в результате авиаударов. По состоянию на 13:00 уже 23 человека пострадали от действий агрессора и обратились за помощью. Из них травмированы пятеро детей: 3 мальчика - 4, 16 и 17 лет; 2 девочки - 15 и 17 лет. 1 человек погиб", - сообщили в ГСЧС.

Количество пострадавших уточняется.

При этом глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в больницах Запорожья на 12:30 оставалось девять раненых в результате ночной атаки на областной центр. "Среди госпитализированных четверо детей. Двое из них - четырехлетний мальчик и 17-летний юноша - в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - указал Федоров в Telegram.

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