Количество пострадавших от ночной атаки рф КАБами на Запорожье возросло: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью, в результате чего погиб один человек и пострадал 21 человек, среди них 5 детей. Оккупанты в течение суток совершили 356 ударов по региону.
Количество пострадавших в результате атаки российских войск на Запорожье возросло до 21, в том числе 5 детей, один человек погиб, сообщили в понедельник в соцсетях председатель Запорожской ОГА Иван Федоров и в ГУНП в Запорожской области, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, оккупанты трижды ударили по Запорожью КАБами. «В 01:33 войска рф нанесли три удара авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по жилым районам областного центра», - указали в ведомстве.
Войска рф нанесли три авиаудара по областному центру Запорожья: есть погибший, среди пострадавших дети11 ноября 2024, 03:36 • 16394 просмотра
В результате прямого попадания, по информации полиции, частично разрушен двухэтажный жилой дом. Ранения получили 2 взрослых и 2 ребенка (мальчик - 4 года, девочка - 15 лет).
Еще один удар, как сообщили в полиции, пришелся на открытый участок рядом с пятиэтажным общежитием - здание повреждено взрывной волной и обломками. В результате взрыва пострадали 17 человек, среди них - 3 несовершеннолетних детей (девушка 17 лет и 2 парня 16 и 17 лет).
«Третий удар - по территории рядом с автосалоном. Здесь погиб мужчина», - указали в полиции.
«Один человек погиб, еще 21 ранен в результате российских атак по Запорожью», - написал глава ОВА Федоров.
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 356 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска рф осуществили 18 авиационных ударов по Запорожью, Темировке, Новодаровке и Малой Токмачке. Также атаковали область 208 БпЛА, 130 раз из артиллерии. Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.