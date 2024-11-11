Войска рф нанесли три авиаудара по областному центру Запорожья: есть погибший, среди пострадавших дети
Киев • УНН
Оккупанты нанесли три авиаудара по Запорожью, в результате чего погиб человек и пострадали 9 человек, среди них трое детей. Повреждены жилой дом, общежитие и автосалон, продолжается эвакуация жителей.
российские оккупанты нанесли три авиаудара по Запорожью, есть погибший и раненые. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области, пишет УНН.
Предварительно в результате атаки погиб мужчина. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется!
Детали
В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.
Чрезвычайники с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Органы местной власти привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.
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