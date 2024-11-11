Войска рф нанесли три авиаудара по областному центру Запорожья: есть погибший, среди пострадавших дети

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 120284 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 151130 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 164164 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 166548 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 202762 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 128796 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 127544 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121395 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Войска рф нанесли три авиаудара по областному центру Запорожья: есть погибший, среди пострадавших дети

Войска рф нанесли три авиаудара по областному центру Запорожья: есть погибший, среди пострадавших дети

Киев  •  УНН

03:36 • 538 просмотра

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Оккупанты нанесли три авиаудара по Запорожью, в результате чего погиб человек и пострадали 9 человек, среди них трое детей. Повреждены жилой дом, общежитие и автосалон, продолжается эвакуация жителей.

российские оккупанты нанесли три авиаудара по Запорожью, есть погибший и раненые. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области, пишет УНН.

Предварительно в результате атаки погиб мужчина. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется!

- говорится в сообщении.

Детали

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Чрезвычайники с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Органы местной власти привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома11 ноября 2024, 01:25 • 5072 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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