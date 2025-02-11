Число пострадавших от атаки рф КАБами на Харьковскую область возросло: показали последствия
Киев • УНН
В Богодуховском районе в результате атаки рф управляемыми авиабомбами пострадало 7 человек, включая ребенка. Повреждены 13 домов в Золочеве и зафиксировано попадание возле четырех сел.
В Богодуховском районе Харьковской области в результате атаки рф управляемыми авиабомбами пострадало уже 7 человек, среди них ребенок, повреждено 13 домов в Золочеве и зафиксировано попадание в окрестностях четырех сел, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.
По состоянию на 13:00 известно о семи пострадавших, среди которых 12-летний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение
Детали
Как сообщили в ГСЧС, 2 женщин и мужчину спасли чрезвычайники из-под завалов разрушенного врагом частного дома в Золочеве.
По данным полиции, в результате обстрела в поселке Золочев разрушены два частных дома, повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки.
"Разбирая завалы, чрезвычайники наткнулись на домашнего котика, которого также спасли", - указали в ГСЧС.
Также зафиксированы попадания управляемых авиабомб в окрестностях сел Светличное, Березовка, Макариха, Орешанского леса.
В ГСЧС показали последствия вражеского удара.
Напомним
Ранее было известно, что в результате утренней атаки российских войск управляемыми авиабомбами в Харьковской области пострадали шесть человек.