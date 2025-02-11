Число пострадавших от атаки рф КАБами на Харьковскую область возросло: показали последствия

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В Богодуховском районе в результате атаки рф управляемыми авиабомбами пострадало 7 человек, включая ребенка. Повреждены 13 домов в Золочеве и зафиксировано попадание возле четырех сел.

В Богодуховском районе Харьковской области в результате атаки рф управляемыми авиабомбами пострадало уже 7 человек, среди них ребенок, повреждено 13 домов в Золочеве и зафиксировано попадание в окрестностях четырех сел, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 13:00 известно о семи пострадавших, среди которых 12-летний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение

- сообщили в полиции.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, 2 женщин и мужчину спасли чрезвычайники из-под завалов разрушенного врагом частного дома в Золочеве.

По данным полиции, в результате обстрела в поселке Золочев разрушены два частных дома, повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки.

"Разбирая завалы, чрезвычайники наткнулись на домашнего котика, которого также спасли", - указали в ГСЧС.

Также зафиксированы попадания управляемых авиабомб в окрестностях сел Светличное, Березовка, Макариха, Орешанского леса.

В ГСЧС показали последствия вражеского удара.

Напомним

Ранее было известно, что в результате утренней атаки российских войск управляемыми авиабомбами в Харьковской области пострадали шесть человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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