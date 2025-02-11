Кількість постраждалих від атаки рф КАБами на Харківщину зросла: показали наслідки

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У Богодухівському районі внаслідок атаки рф керованими авіабомбами постраждало 7 осіб, включаючи дитину. Пошкоджено 13 будинків у Золочеві та зафіксовано влучання біля чотирьох сіл.

У Богодухівському районі Харківської області внаслідок атаки рф керованими авіабомбами постраждало вже 7 осіб, серед них дитина, пошкоджено 13 будинків у Золочеві та зафіксовано влучання в околицях чотирьох сіл, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Станом на 13:00 відомо про сімох постраждалих осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Троє постраждалих госпіталізовані до медичного закладу

- повідомили у поліції.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, 2 жінок і чоловіка врятували надзвичайники з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку у Золочеві.

За даними поліції, внаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.

"Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували", - вказали у ДСНС.

Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу.

У ДСНС показали наслідки ворожого удару.

Нагадаємо

Раніше було відомо, що внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами у Харківській області постраждали шестеро людей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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