Кількість постраждалих від атаки рф КАБами на Харківщину зросла: показали наслідки

У Богодухівському районі внаслідок атаки рф керованими авіабомбами постраждало 7 осіб, включаючи дитину. Пошкоджено 13 будинків у Золочеві та зафіксовано влучання біля чотирьох сіл.

У Богодухівському районі Харківської області внаслідок атаки рф керованими авіабомбами постраждало вже 7 осіб, серед них дитина, пошкоджено 13 будинків у Золочеві та зафіксовано влучання в околицях чотирьох сіл, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН. Станом на 13:00 відомо про сімох постраждалих осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Троє постраждалих госпіталізовані до медичного закладу - повідомили у поліції. Деталі Як повідомили у ДСНС, 2 жінок і чоловіка врятували надзвичайники з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку у Золочеві. За даними поліції, внаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди. "Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували", - вказали у ДСНС. Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу. У ДСНС показали наслідки ворожого удару. Нагадаємо Раніше було відомо, що внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами у Харківській області постраждали шестеро людей.