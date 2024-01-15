Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров
Киев • УНН
В 2023 году украинские перевозчики осуществили 362 тыс. отправлений в Польшу, в том числе 68 тыс. перевозок топлива и 15 тыс. перевозок гуманитарных грузов. Это существенно больше, чем 307 тыс. в 2022 году и 229 тыс. в 2021 году.
Количество перевозок украинских компаний в Польшу в 2023 году выросло за счет импорта топлива и гуманитарных грузов. Об этом на фейсбук странице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины написал заминистра Сергей Деркач, передает УНН.
Детали
В 2023 году украинские перевозчики выполнили 362 тысячи перевозок в Польшу из которых 68 тысяч - это перевозки топлива и еще около 15 тысяч - перевозки гуманитарных грузов.
Таким образом, количество именно коммерческих перевозок составляет 280 тысяч за прошлый 2023 год. Для сравнения, в 2021 году украинские водители выполнили 229 тысяч перевозок в Польшу, в 2022 - 307 тысяч.
Еврокомиссия подтвердила, что Соглашение о транспортном безвизе с Украиной положительно повлияло на все стороны договоренностей.
Ключевая причина роста количества перевозок украинских компаний - это реакция на последствия российской вооруженной агрессии. Перевозки топлива, гуманитарных и военных грузов - занимают около 20% из общей структуры всех перевозок. .... В то же время критического влияния на рынок двусторонних перевозок с Польшей это нет. Зато по подтверждению Еврокомиссии, Соглашение о транспортном безвизе с Украиной положительно повлияло на все стороны договоренностей.
По данным министерства, до полномасштабного вторжения доля рынка между польскими и украинскими перевозчиками составляла на уровне 40% и 60% соответственно.
Отмечается, что в прошлом году польские перевозчики выполнили чуть более 132 тысяч перевозок в Украину. В соотношении коммерческих двусторонних перевозок между странами они занимают сейчас 33% рынка, в то время, как остальные - 67% взяли на себя украинские перевозчики.
"Украинские перевозчики выполняют рейсы по всей Украине. Они перевозят товары в Харьков, Одессу, Запорожье - и другие прифронтовые регионы, куда рейсы международных перевозчиков в большинстве случаев не выполняются в силу причин безопасности", - пояснил Курбаков.
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Дополнительно
Курбаков заверил, украинская сторона постоянно находилась в контакте с Министерством инфраструктуры Польши. В частности ведомства согласовывали вопросы баланса рынка перевозок и недопущения блокады.
Украина со своей стороны выполнила все обещанные меры. В том числе обустройство отдельной полосы для пустых грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". Впрочем, это не принесло изменений в вопросе разблокирования границы.
В конце декабря прошлого года с новой командой Министерства инфраструктуры Польши мы согласовали перечень мероприятий для разблокирования границы. Однако с тех пор никаких изменений в вопросе разблокирования границы не произошло. Со своей стороны, мы выполнили те меры, которые обещали. К примеру, запустили отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", однако, из-за продолжающейся блокады, результаты этого мероприятия увидеть невозможно. Ежедневно польская сторона принимает там только около 30 грузовиков, поэтому электронная очередь достигает десятков дней ожидания.
Зато во время недельного разблокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" в декабре электронная очередь на выезд из Украины на этом переходе занимала до 2 дней ожидания.
Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров
В 2023 году украинские перевозчики осуществили 362 тыс. отправлений в Польшу, в том числе 68 тыс. перевозок топлива и 15 тыс. перевозок гуманитарных грузов. Это существенно больше, чем 307 тыс. в 2022 году и 229 тыс. в 2021 году.
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