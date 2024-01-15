Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров

Количество перевозок украинских компаний в Польшу в 2023 году выросло за счет импорта топлива и гуманитарных грузов. Об этом на фейсбук странице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины написал заминистра Сергей Деркач, передает УНН.

Детали

В 2023 году украинские перевозчики выполнили 362 тысячи перевозок в Польшу из которых 68 тысяч - это перевозки топлива и еще около 15 тысяч - перевозки гуманитарных грузов.

Таким образом, количество именно коммерческих перевозок составляет 280 тысяч за прошлый 2023 год. Для сравнения, в 2021 году украинские водители выполнили 229 тысяч перевозок в Польшу, в 2022 - 307 тысяч.

Еврокомиссия подтвердила, что Соглашение о транспортном безвизе с Украиной положительно повлияло на все стороны договоренностей.

Ключевая причина роста количества перевозок украинских компаний - это реакция на последствия российской вооруженной агрессии. Перевозки топлива, гуманитарных и военных грузов - занимают около 20% из общей структуры всех перевозок. .... В то же время критического влияния на рынок двусторонних перевозок с Польшей это нет. Зато по подтверждению Еврокомиссии, Соглашение о транспортном безвизе с Украиной положительно повлияло на все стороны договоренностей. - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным министерства, до полномасштабного вторжения доля рынка между польскими и украинскими перевозчиками составляла на уровне 40% и 60% соответственно.

Отмечается, что в прошлом году польские перевозчики выполнили чуть более 132 тысяч перевозок в Украину. В соотношении коммерческих двусторонних перевозок между странами они занимают сейчас 33% рынка, в то время, как остальные - 67% взяли на себя украинские перевозчики.

"Украинские перевозчики выполняют рейсы по всей Украине. Они перевозят товары в Харьков, Одессу, Запорожье - и другие прифронтовые регионы, куда рейсы международных перевозчиков в большинстве случаев не выполняются в силу причин безопасности", - пояснил Курбаков.

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Дополнительно

Курбаков заверил, украинская сторона постоянно находилась в контакте с Министерством инфраструктуры Польши. В частности ведомства согласовывали вопросы баланса рынка перевозок и недопущения блокады.

Украина со своей стороны выполнила все обещанные меры. В том числе обустройство отдельной полосы для пустых грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". Впрочем, это не принесло изменений в вопросе разблокирования границы.

В конце декабря прошлого года с новой командой Министерства инфраструктуры Польши мы согласовали перечень мероприятий для разблокирования границы. Однако с тех пор никаких изменений в вопросе разблокирования границы не произошло. Со своей стороны, мы выполнили те меры, которые обещали. К примеру, запустили отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", однако, из-за продолжающейся блокады, результаты этого мероприятия увидеть невозможно. Ежедневно польская сторона принимает там только около 30 грузовиков, поэтому электронная очередь достигает десятков дней ожидания. - рассказал министр.

Зато во время недельного разблокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" в декабре электронная очередь на выезд из Украины на этом переходе занимала до 2 дней ожидания.