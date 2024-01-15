Кількість перевезень до Польщі зросла за рахунок імпорту палива та гуманітарних товарів

Кількість перевезень українських компаній до Польщі у 2023 році зросла за рахунок імпорту палива та гуманітарних вантажів. Про це на фейсбук сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України написав замміністра Сергій Деркач, передає УНН.

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У 2023 році українські перевізники виконали 362 тисячі перевезень до Польщі із яких 68 тисяч – це перевезення палива та ще близько 15 тисяч – перевезення гуманітарних вантажів.

Таким чином, кількість саме комерційних перевезень становить 280 тисяч за минулий 2023 рік. Для порівняння, у 2021 році українські водії виконали 229 тисяч перевезень до Польщі, у 2022 – 307 тисяч.

Єврокомісія підтвердила, що Угода про транспортний безвіз з Україною позитивно вплинула на всі сторони домовленостей.

Ключова причина зростання кількості перевезень українських компаній – це реакція на наслідки російської збройної агресії. Перевезення палива, гуманітарних та військових вантажів – займають близько 20% із загальної структури всіх перевезень. .... Водночас критичного впливу на ринок двосторонніх перевезень з Польщею це немає. Натомість за підтвердженням Єврокомісії, Угода про транспортний безвіз з Україною позитивно вплинула на всі сторони домовленостей. – наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними міністерства, до повномасштабного вторгнення частка ринку між польськими та українськими перевізниками становила на рівні 40% і 60% відповідно.

Зазначається, що минулого року польські перевізники виконали трохи більше 132 тисяч перевезень до України. У співвідношенні комерційних двосторонніх перевезень між країнами вони займають нині 33% ринку, в той час, як решту – 67% взяли на себе українські перевізники.

"Українські перевізники виконують рейси по всій Україні. Вони перевозять товари до Харкова, Одеси, Запоріжжя – та інших прифронтових регіонів, куди рейси міжнародних перевізників у більшості випадків не виконуються в силу безпекових причин", – пояснив Курбаков.

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Курбаков запевнив, українська сторона постійно знаходилась в контакті з Міністерством інфраструктури Польщі. Зокрема відомства погоджували питання балансу ринку перевезень і недопущення блокади.

Україна зі свого боку виконала усі обіцяні заходи. В тому числі облаштування окремої смуги для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Втім, це не принесло змін у питанні розблокування кордону.

Наприкінці грудня минулого року з новою командою Міністерства інфраструктури Польщі ми погодили перелік заходів для розблокування кордону. Проте з того часу жодних змін у питанні розблокування кордону не сталось. Зі свого боку, ми виконали ті заходи, які обіцяли. До прикладу, запустили окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", проте, через триваючу блокаду, результати цього заходу побачити неможливо. Щоденно польська сторона приймає там тільки близько 30 вантажівок, тож електронна черга сягає десятків днів очікування. – розповів міністр.

Натомість під час тижневого розблокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у грудні електронна черга на виїзд з України на цьому переході займала до 2 днів очікування.