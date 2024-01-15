Кількість перевезень до Польщі зросла за рахунок імпорту палива та гуманітарних товарів
Київ • УНН
У 2023 році українські перевізники здійснили 362 тис. відправлень до Польщі, зокрема 68 тис. перевезень палива та 15 тис. перевезень гуманітарних вантажів. Це суттєво більше, ніж 307 тис. у 2022 році та 229 тис. у 2021 році.
Кількість перевезень українських компаній до Польщі у 2023 році зросла за рахунок імпорту палива та гуманітарних вантажів. Про це на фейсбук сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України написав замміністра Сергій Деркач, передає УНН.
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У 2023 році українські перевізники виконали 362 тисячі перевезень до Польщі із яких 68 тисяч – це перевезення палива та ще близько 15 тисяч – перевезення гуманітарних вантажів.
Таким чином, кількість саме комерційних перевезень становить 280 тисяч за минулий 2023 рік. Для порівняння, у 2021 році українські водії виконали 229 тисяч перевезень до Польщі, у 2022 – 307 тисяч.
Єврокомісія підтвердила, що Угода про транспортний безвіз з Україною позитивно вплинула на всі сторони домовленостей.
Ключова причина зростання кількості перевезень українських компаній – це реакція на наслідки російської збройної агресії. Перевезення палива, гуманітарних та військових вантажів – займають близько 20% із загальної структури всіх перевезень. .... Водночас критичного впливу на ринок двосторонніх перевезень з Польщею це немає. Натомість за підтвердженням Єврокомісії, Угода про транспортний безвіз з Україною позитивно вплинула на всі сторони домовленостей.
За даними міністерства, до повномасштабного вторгнення частка ринку між польськими та українськими перевізниками становила на рівні 40% і 60% відповідно.
Зазначається, що минулого року польські перевізники виконали трохи більше 132 тисяч перевезень до України. У співвідношенні комерційних двосторонніх перевезень між країнами вони займають нині 33% ринку, в той час, як решту – 67% взяли на себе українські перевізники.
"Українські перевізники виконують рейси по всій Україні. Вони перевозять товари до Харкова, Одеси, Запоріжжя – та інших прифронтових регіонів, куди рейси міжнародних перевізників у більшості випадків не виконуються в силу безпекових причин", – пояснив Курбаков.
В уряді Польщі погодилися на вимоги фермерів, які погрожують відновити блокування кордону з Україною03.01.24, 15:41 • 27611 переглядiв
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Курбаков запевнив, українська сторона постійно знаходилась в контакті з Міністерством інфраструктури Польщі. Зокрема відомства погоджували питання балансу ринку перевезень і недопущення блокади.
Україна зі свого боку виконала усі обіцяні заходи. В тому числі облаштування окремої смуги для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Втім, це не принесло змін у питанні розблокування кордону.
Наприкінці грудня минулого року з новою командою Міністерства інфраструктури Польщі ми погодили перелік заходів для розблокування кордону. Проте з того часу жодних змін у питанні розблокування кордону не сталось. Зі свого боку, ми виконали ті заходи, які обіцяли. До прикладу, запустили окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", проте, через триваючу блокаду, результати цього заходу побачити неможливо. Щоденно польська сторона приймає там тільки близько 30 вантажівок, тож електронна черга сягає десятків днів очікування.
Натомість під час тижневого розблокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у грудні електронна черга на виїзд з України на цьому переході займала до 2 днів очікування.