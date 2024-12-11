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Количество экипажей БПЛА в армии за год выросло в 7 раз - Умеров

Количество экипажей БПЛА в армии за год выросло в 7 раз - Умеров

Киев  •  УНН

 • 7126 просмотра

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Минобороны сообщило о значительном увеличении количества дронов в ВСУ и планах по дальнейшим закупкам. Законтрактовано 30 тысяч новых DeepStrike, а на закупку БПЛА в этом году выделено более 87 млрд грн.

В Украине количество экипажей БПЛА в армии за год выросло в 7 раз. Министр обороны обсудил поставки дронов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

«Провел рабочее совещание с участием представителей Вооруженных Сил, Госспецсвязи и Министерства обороны. Подробно проанализировали данные по каждой воинской части: сколько беспилотников уже используется, сколько находится на складах и сколько потеряно», - написал Умеров.

По его словам, на основе этих запросов Министерство обороны определяет потребности военных подразделений и координирует деятельность Госспецсвязи, которая обеспечивает заключение контрактов и поставки дронов в войско.

Министр отметил, что в 2024 году в войска уже поставлено значительное количество дронов - бомберов, разведчиков, FPV и других типов БПЛА. Эта работа продолжается непрерывно, даже в условиях изменений на рынке.

«Во время совещания также обсудили планы на декабрь и первый квартал 2025 года, в частности поставки «ночных» дронов и новых DeepStrike, способных поражать цели далеко в тылу врага. На сегодня уже законтрактовано почти 30 тысяч таких дронов. Благодаря системной работе количество экипажей БПЛА в войске за год выросло в 7 раз, и мы видим, как быстро увеличивается роль беспилотников в современной войне», - рассказал Умеров.

Он подчеркнул, что обеспечение бригад беспилотниками - это приоритет Минобороны, и команда министерства прилагает все усилия, чтобы эти поставки оставались непрерывными.

Дополнение

Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн - на дроны DeepStrike. 

Украина усилит производство дальнобойного оружия в 2025: новые подробности от Умерова10 дек. 2024, 12:40 • 38453 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
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