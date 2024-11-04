Количество боевых столкновений на фронте выросло до 132: где горячее всего и что происходит

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 132. Наиболее активен враг на Кураховском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«Сумская и Харьковская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них - Павловка, Александровка, Возрожденовское, Рогизное, Журавка, Зноб-Трубчевская», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты.

На Купянском направлении противник девять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Лозовой, Кругляковки. Три из них продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Грековки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. Пять боестолкновений завершились, 13 - продолжаются.

На Северском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Украинские воины дали достойный отпор. Две авиабомбы оккупанты сбросили в районе Дилиевки.

С начала суток захватчики совершили уже одиннадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки, Селидово, Юрьевки и Вишневого. Калиново подверглось ударам КАБами и НАРами.

Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, здесь уже зафиксировано 51 вражескую атаку в районах населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. В районе Кременной Балки оккупанты прикладывают основные усилия - провели 19 штурмов, девять из которых продолжаются.

На Времовском направлении продолжается два боестолкновения неподалеку Трудового. Три атаки за сегодня уже отбито украинскими защитниками.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Степного и Орехова. По Таврическому и в район Малой Токмачки враг сбросил пять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении успешно отбит один вражеский штурм. В то же время враг нанес авиаудар НАРами по Николаевке.

Еще плюс 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага