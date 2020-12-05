Когда пандемия COVID-19 остановится: международный эксперт в сфере эпидемиологии назвал условие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Пандемия COVID-19 во всем мире остановится при условии получения антител к коронавирусу у 70% популяции. Получить эти антитела можно только двумя способами. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает УНН.
“Мы должны получить 70% людей с антителами к данной инфекции. И это может быть либо за счет переболевания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет. Только достигнув уровня 70% популяции, мы можем остановить эту эпидемию”, — подчеркнул эксперт.
Стоит отметить, что единственный способ узнать о наличии у себя иммунитета к коронавирусу ИФА-тестирования на антитела. Этот диагностический инструмент очень важен, так как бессимптомное течение болезни не исключает серьезные осложнения для здоровья в дальнейшем, считают медики.