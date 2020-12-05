Коли пандемія COVID-19 зупиниться: міжнародний експерт в сфері епідеміології назвав умову
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Пандемія COVID-19 в усьому світі зупиниться за умови отримання антитіл до коронавірус у 70% популяції. Отримати ці антитіла можна тільки двома способами. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, передає УНН.
"Ми повинні отримати 70% людей з антитілами до даної інфекції. І це може бути або за рахунок того, що хвороби, або за рахунок вакцини. Ніякого іншого шляху отримання антитіл немає. Тільки досягнувши рівня 70% популяції, ми можемо зупинити цю епідемію", - підкреслив експерт.
Варто зазначити, що єдиний спосіб дізнатися про наявність у себе імунітету до коронавірусу можна ІФА-тестування на антитіла. Цей діагностичний інструмент дуже важливий, так як безсимптомний перебіг хвороби не виключає серйозні ускладнення для здоров'я в подальшому, за висновками медиків.