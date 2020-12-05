Коли пандемія COVID-19 зупиниться: міжнародний експерт в сфері епідеміології назвав умову

"Ми повинні отримати 70% людей з антитілами до даної інфекції. І це може бути або за рахунок того, що хвороби, або за рахунок вакцини. Ніякого іншого шляху отримання антитіл немає. Тільки досягнувши рівня 70% популяції, ми можемо зупинити цю епідемію", - підкреслив експерт.

Варто зазначити, що єдиний спосіб дізнатися про наявність у себе імунітету до коронавірусу можна ІФА-тестування на антитіла. Цей діагностичний інструмент дуже важливий, так як безсимптомний перебіг хвороби не виключає серйозні ускладнення для здоров'я в подальшому, за висновками медиків.