Коллекцию из 735 картин передали Национальному художественному музею Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Коллекцию изобразительного искусства АО "Градобанк", в которую входят 735 картин известных современных украинских художников, при содействии правоохранителей передали Национальному художественному музею Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Национальному художественному музею Украины передали уникальную коллекцию изобразительного искусства АО" Градобанк ", в которую входят 735 картин известных современных украинских художников - Бовкуна, Сенченко, Тистола, Вартиванова, Гнилицкого, Кавсана, Сильваши, Криволапа, произведения художников конца XIX - начала ХХ века - Ткаченко, Пимоненко, Светославского, и которая более 20-ти лет находилась в Национальном банке Украины ", - сказано в сообщении.
По иску прокуратуры города Киева, заявленным в интересах государства в лице Министерства культуры Украины и Национального художественного музея Украины, суд обязал Национальный банк Украины совершить эти действия. Указанное решение неоднократно пересматривалось судами различных инстанций, которые согласились с доводами прокуратуры, Министерства культуры и Национального художественного музея Украины.
После вступления в законную силу решения суда длительное время находилось на исполнении в органах государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины и усилиями прокуратуры реально выполнено.
Сейчас уникальная коллекция из картин и предметов декоративно-прикладного искусства передана в музей и станет доступной для ценителей украинского и зарубежного искусства.