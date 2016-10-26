Колекцію з 735 картин передали Національному художньому музею України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колекцію образотворчого мистецтва АТ “Градобанк”, до якої входять 735 картин відомих сучасних українських художників, за сприяння правоохоронців передали Національному художньому музею України. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
“Національному художньому музею України передали унікальну колекцію образотворчого мистецтва АТ „Градобанк“, до якої входять 735 картин відомих сучасних українських художників -Бовкуна, Сенченка, Тістола, Вартиванова, Гнилицького, Кавсана, Сільваши, Криволапа, твори художників кінця ХІХ — початку ХХ століття — Ткаченка, Пимоненка, Світославського, та яка більше 20-ти років знаходилась в Національному банку України”, — сказано в повідомленні.
За позовом прокуратури міста Києва, заявленим в інтересах держави в особі Міністерства культури України та Національного художнього музею України, суд зобов’язав Національний банк України вчинити ці дії. Указане рішення неодноразово переглядалось судами різних інстанцій, які погодилися з доводами прокуратури, Міністерства культури та Національного художнього музею України.
Після набрання законної сили рішення суду тривалий час перебувало на виконанні в органах державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та зусиллями прокуратури реально виконано.
Наразі унікальна колекція з картин та предметів декоративно-прикладного мистецтва передана до музею та стане доступною для поціновувачів українського та зарубіжного мистецтва.