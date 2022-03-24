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Коллектив “Антонова” предлагаем учредить Международный фонд возрождения Ан-225 "Мрия"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Коллектив Государственного предприятия “Антонов” выдвинул инициативу учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Об этом говорится в сообщении ГП в Facebook, пишет УНН.

Коллектив “Антонова” предлагаем учредить Международный фонд возрождения Ан-225 "Мрия"

Цитата

“Несмотря на тяжелые времена, коллектив ГП "АНТОНОВ" с решительностью считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и начать работы по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия". Для этого есть все основания - конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное - наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП "АНТОНОВ". К сожалению, в тяжелое время для Украины и ГП "АНТОНОВ" для решения этой задачи есть мало средств”, - отметили на предприятии.

Детали

Для этого, коллектив предложил основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Средства призывают зачислять с назначением платежей: "Безвозвратная финансовая помощь" по банковским реквизитам, обнародованным ГП.

"Антонов" отмечает, что самолет Ан-225 "Мрия" является гордостью и жемчужиной не только ГП, Украины, но и всего мирового авиационного общества. Предприятие надеется на действенную поддержку проекта возрождения самолета.

Напомним

В конце февраля российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

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