Колектив “Антонова” пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження Ан-225 "Мрія"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Колектив Державного підприємства “Антонов” висунув ініціативу заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Про це йдеться в повідомленні ДП у Facebook, пише УНН.
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“Незважаючи на тяжкі часи, колектив ДП "АНТОНОВ" із рішучістю вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія". Для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а саме головне – наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП "АНТОНОВ". На жаль, у тяжкий час для України та ДП "АНТОНОВ" для вирішення цієї задачі є обмаль коштів”, - зазначили на підприємстві.
Деталі
Для цього, колектив запропонував заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти закликають зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога" за банківськими реквізитами, оприлюдненими ДП.
"Антонов" зазначає, що літак Ан-225 "Мрія" є гордістю й унікальною перлиною не тільки ДП, України, а й усього світового авіаційного суспільства. Підприємство сподівається на дієву підтримку проєкту відродження літака.
Нагадаємо
В кінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.