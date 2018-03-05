"Коктебель" поздравляет поклонников с весной: дарит ящик шампанского
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинский бренд "Коктебель" решил своеобразно поздравить своих поклонников с приходом весны: среди пользователей Facebook разыгрывают ящик шампанского. Об этом говорится на странице бренда в соцсети, передает УНН.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присоединиться к сообществу "Коктебель" в Facebook, сделать репост сообщения. Также участник акции должен обозначить в комментариях человека, с которым он желает разделить праздник весны.
Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 6 марта.
"Встречайте этот день вместе с непревзойденным шампанским КОКТЕБЕЛЬ", - призвали организаторы.
Подробные условия акции можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что бренд "Коктебель" предлагает своим поклонникам согревающие глинтвейны на основе вина.