"Коктебель" вітає шанувальників з весною: дарує ящик шампанського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український бренд “Коктебель” вирішив своєрідно привітати своїх шанувальників з приходом весни: серед користувачів Facebook розігрують ящик шампанського. Про це йдеться на сторінці бренду у соцмережі, передає УНН.
Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно приєднатися до спільноти “Коктебель” у Facebook, зробити репост допису. Також учасник акції має позначити у коментарях людину, з якою він бажає розділити свято весни.
Переможців буде обрано за допомогою генератора випадкових чисел 6 березня.
“Зустрічайте цей день разом із неперевершеним шампанським КОКТЕБЕЛЬ”, — закликали організатори.
Детальніші умови акції можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що бренд “Коктебель” пропонує своїм шанувальникам зігрівальні глінтвейни на основі вина.