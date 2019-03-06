Коболев сделал заявление о многомиллионной премии за победу в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не планирует возвращать в страну свою многомиллионную премию, полученную за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Не планирую", - отметил Коболев, отвечая на вопрос, планирует ли он вернуть многомиллионную премию за победу в суде над "Газпромом", которую он, по данным СМИ, перечислил маме в США.
По его словам, он никогда не получал и не получает зарплату в несколько миллионов гривен, которую ему якобы приписывают украинские СМИ.
При этом он добавил, что сейчас ему неинтересна его зарплата, поскольку отказался от нее в пользу благотворительности.
Как сообщал УНН, правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.
Напомним, в январе правительство заявило, что контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.