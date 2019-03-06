Уряд вирішив оголосити конкурс на заміщення посади голови "Нафтогазу"

"Як ви знаєте, 22 березня добігає контракт голови правління НАК "Нафтогаз України". Ми сьогодні ухвалюємо рішення про те, щоб з 23 березня оголосити конкурс публічний, відкритий на посаду голови правління НАК "Нафтогаз Україна", - зазначив прем'єр.



За його словами, цей конкурс буде проведено за участі міжнародних партнерів України.



При цьому він додав, що уряд також звернеться до наглядової ради НАКу для укладання нового контракту з новим головою компанії.



Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" раніше повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня.



В січні уряд заявив, що контракт з правлінням НАК "Нафтогаз України" припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий – який передбачатиме нові "нормальні" зарплати для керівництва компанії.