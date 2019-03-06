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Правительство решило объявить конкурс на замещение должности главы "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Как вы знаете, 22 марта подходит к концу контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс публичный, открытый на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", - отметил премьер.

По его словам, этот конкурс будет проведен с участием международных партнеров Украины.

При этом он добавил, что правительство также обратится в наблюдательный совет НАК для заключения нового контракта с новым главой компании.

Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" ранее сообщал, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.

В январе правительство заявило, что контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.

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