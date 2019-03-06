Правительство решило объявить конкурс на замещение должности главы "Нафтогаза"

"Как вы знаете, 22 марта подходит к концу контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс публичный, открытый на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", - отметил премьер.



По его словам, этот конкурс будет проведен с участием международных партнеров Украины.



При этом он добавил, что правительство также обратится в наблюдательный совет НАК для заключения нового контракта с новым главой компании.



Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" ранее сообщал, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.



В январе правительство заявило, что контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.