Коболєв зробив заяву щодо багатомільйонної премії за перемогу у Стокгольмі

КИЇВ. 6 березня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв не планує повертати в країну свою багатомільйонну премію, отриману за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.