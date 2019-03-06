Коболєв зробив заяву щодо багатомільйонної премії за перемогу у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв не планує повертати в країну свою багатомільйонну премію, отриману за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Не планую", - зазначив Коболєв, відповідаючи на запитання, чи планує він повернути багатомільйонну премію за перемогу в суді над "Газпромом", яку він, за даними ЗМІ, перерахував мамі в США.
За його словами, він ніколи не отримував і не отримує зарплату в кілька мільйонів гривень, яку йому начебто приписують українські ЗМІ.
При цьому, він додав, що наразі йому нецікава його зарплатня, оскільки відмовився від неї на користь благочинності.
Як повідомляв УНН, уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз Україна".
Раніше наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту з нинішнім головою правління після 22 березня.
Нагадаємо, у січні уряд заявив, що контракт з правлінням НАК "Нафтогаз України" припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий – який передбачатиме нові "нормальні" зарплати для керівництва компанії.