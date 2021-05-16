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Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола

Киев • УНН

 • 17139 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Бывший игрок "Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в США, сообщает сайт НБА, передает УНН.

Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола

Детали

Кроме Брайанта в Зал славы включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамик Кетчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.

20HoopClass enshrinee, Kobe Bryant. pic.twitter.com/j328vaUZiZ

- NBA (@NBA) May 15, 2021

Дополнение

Вертолет, на борту которого был Коби Брайант, разбился 26 января 2020 года вблизи калифорнийского города Калабасас. Кроме 41-летнего Брайанта в вертолете находились его 13-летняя дочь и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", за который он выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 года и 2010 года. Он 18 раз участвовал в Матче всех звезд, четыре раза становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

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Брайант - второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против "Торонто Рэпторс" атакующий защитник набрал 81 балл.

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