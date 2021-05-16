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The Guardian

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Кобі Брайант посмертно включений до Зали слави баскетболу

Київ • УНН

 • 17139 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Колишній гравець "Лейкерс" Кобі Брайант посмертно введений в Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта. Офіційна церемонія відбулася в США, повідомляє сайт НБА, передає УНН.

Кобі Брайант посмертно включений до Зали слави баскетболу

Деталі

Крім Брайанта в Зал слави включені чемпіони НБА Тім Данкан і Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА, олімпійська чемпіонка Таміка Кетчінгс, тренери Руді Томьяновіч, Кім Малки, Барбара Стівенс, Едді Саттон, менеджер Патрік Бауман.

Імена включених в Зал слави були оголошені в квітні 2020 року. Церемонія повинна була відбутися в серпні, але її перенесли через пандемію.

20HoopClass enshrinee, Kobe Bryant. pic.twitter.com/j328vaUZiZ

— NBA (@NBA) May 15, 2021

Доповнення

Вертоліт, на борту якого був Кобі Брайант, розбився 26 січня 2020 року поблизу каліфорнійського міста Калабасас. Крім 41-річного Брайант в вертольоті знаходилися його 13-річна дочка і ще шість пасажирів. Всі вони загинули.

Брайант п'ять разів ставав чемпіоном НБА у складі 2Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступав з 1996 по 2018 рік. Він був визнаний найкориснішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату сезону-2007/08 і MVP фінальної серії 2009 і 2010 року. Він 18 разів брав участь у Матчі всіх зірок, чотири рази ставав його MVP. Брайант займає четверте місце в історії ліги за кількістю набраних за кар'єру очок.

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Брайант - другий гравець в історії НБА за кількістю очок, набраних за один матч. У зустрічі регулярного чемпіонату проти "Торонто Репторз" атакуючий захисник набрав 81 бал.

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