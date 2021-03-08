Картку з Кобі Брайантом продали в США за рекордні 1,79 млн доларів

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“Рекорд всіх часів за картку Кобі Брайанта — 1 795 800 доларів”, — йдеться в повідомленні на сторінці аукціонного будинку в Facebook. Інформація про особу покупця не наводиться.

Деталі

Як зазначає агентство Reuters, ця картка, випущена компанією Topps, — одна з двох в світі, що збереглися в такому ідеальному стані. На вартість також вплинула і всесвітня популярність баскетболіста, який загинув разом зі своєю дочкою Джин під час аварії вертольота 26 січня минулого року.

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“Той факт, що фінальна ціна склала 1 млн 795 тис. доларів, абсолютний рекорд для карток Кобі Брайанта, говорить про те, наскільки він був улюбленцем по всьому світу”, — наводить агентство слова засновника Goldin Auctions Кена Голдіна.

Довідково

Брайант п’ять разів ставав чемпіоном НБА в складі “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках — найціннішим гравцем фіналу НБА. У складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012). Він 18 разів брав участь в матчах зірок НБА.