Карточку с Коби Брайантом продали в США за рекордные 1,79 млн долларов

Цитата

“Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — 1 795 800 долларов”, — говорится в сообщении на странице аукционного дома в Facebook. Информация о личности покупателя не приводится.

Детали

Как отмечает агентство Reuters, эта карточка, выпущенная компанией Topps — одна из двух в мире, сохранившихся в таком идеальном состоянии. На стоимость также повлияла и всемирная известность баскетболиста, который погиб вместе со своей дочерью Джин при крушении вертолета 26 января прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель легендарного баскетболиста Брайанта: стала известна причина катастрофы вертолета

“Тот факт, что финальная цена составила 1 млн 795 тыс. долларов, абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любимцем по всему миру”, — приводит агентство слова основателя Goldin Auctions Кена Голдина.

Справка

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз участвовал в матчах звезд НБА.