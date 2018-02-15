Коалиция по борьбе с ИГ выделит 30 млрд долларов на восстановление Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На заседании всемирной коалиции по борьбе с “Исламским государством” 14 февраля в Кувейте государствами-участниками было принято обязательство выделить на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Самые большие суммы выделят Турция (5 млрд долларов), США (3 млрд) и страны региона Персидского залива. Германия обещала 350 млн евро, Евросоюз — 400 млн евро”, - говорится в сообщении.
Общий объем согласованной помощи гораздо меньше запроса Багдада и составляет 30 млрд долларов. В правительстве Ирака заявляли, что для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется около 88 млрд долларов, причем четверть этой суммы — в виде неотложной помощи.
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Основная часть финансовой помощи будет направлена в город Мосул в северной части Ирака.
На этом же заседании в Кувейте министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбе с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности Рабочей группы по противодействию терроризму.
Напомним, бойцы спецназа США проводят в Сирии поисковую операцию, пытаясь выявить места захоронений останков граждан западных стран, включая американцев, которые были взяты в плен и убиты боевиками террористической группировки “Исламское государство”.