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Коаліція по боротьбі з ІД виділить 30 млрд доларів на відновлення Іраку

Коаліція по боротьбі з ІД виділить 30 млрд доларів на відновлення Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. На засіданні всесвітньої коаліції по боротьбі з “Ісламською державою” 14 лютого в Кувейті державами-учасницями було прийнято зобов’язання виділити на відновлення Іраку близько 30 млрд доларів у вигляді кредитів та інвестицій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Найбільші суми виділять Туреччина (5 млрд доларів), США (3 млрд) і країни регіону Перської затоки. Німеччина обіцяла 350 млн євро, Євросоюз — 400 млн євро”, — йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг узгодженої допомоги набагато менша запиту Багдада і становить 30 млрд доларів. В уряді Іраку заявляли, що для відновлення зруйнованої інфраструктури потрібно близько 88 млрд доларів, причому чверть цієї суми — у вигляді невідкладної допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США з союзниками не вирішили, де судити іноземних бойовиків, які воювали у Сирії

Основна частина фінансової допомоги буде направлена в місто Мосул у північній частині Іраку.

На цьому ж засіданні в Кувейті міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна продовжує робити свій внесок у боротьбі з ІД, зокрема беручи активну участь у діяльності Робочої групи з протидії тероризму.

Нагадаємо, бійці спецназу США проводять у Сирії пошукову операцію, намагаючись виявити місця поховань останків громадян західних країн, включаючи американців, які були взяті в полон і вбиті бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава”.

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