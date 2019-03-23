Коалиция под руководством Саудовской Аравии атаковала авиабазу мятежников в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в Сане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Атаки были осуществлены по авиабазе Ад-Дайлами. Других деталей пока не сообщают.
Сенат США проголосовал 13 марта за прекращение поддержки военных действий Саудовской Аравии в Йемене и вывод оттуда американских войск в течение 30 дней.
Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно принял британскую резолюцию по размещению дополнительных сил организации в Йемене для контроля за прекращением огня в Ходейде.