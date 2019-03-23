Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії атакувала авіабазу повстанців в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Винищувачі очолюваної Саудівською Аравією коаліції зробили кілька повітряних нальотів на позиції, контрольовані повстанцями-хуситами із руху "Ансар Аллах" в Сані. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Arabiya.
Атаки були здійснені на авіабазу Ад-Дайламі. Інших деталей поки не повідомляють.
Сенат США проголосував 13 березня, за припинення підтримки військових дій Саудівської Аравії в Ємені і виведення звідти американських військ протягом 30 днів.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла британську резолюцію по розміщенню додаткових сил організації в Ємені для контролю за припиненням вогню в Ходейда.