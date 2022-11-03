Коалиция G7 согласилась установить фиксированную цену на российскую нефть – СМИ

Детали

Официальные лица США и страны Большой семерки в течение последних недель вели интенсивные переговоры по беспрецедентному плану установления ограничения цен на морские поставки нефти, который должен вступить в силу 5 декабря, чтобы гарантировать санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину.

«Коалиция согласилась, что ограничение цены будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не дисконтом к индексу», — сообщил источник в коалиции, не имеющий права говорить публично. «Это увеличит стабильность рынка и упростит соблюдение требований минимизировать нагрузку на участников рынка».

Сама начальная цена не установлена, но она должна быть в ближайшие недели, сообщили несколько источников. Партнеры по коалиции согласились регулярно пересматривать фиксированную цену и пересматривать ее при необходимости, сообщил источник, не разглашая подробностей.

Привязка цены как дисконта к какому-то индексу привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен, добавил источник.

Второй источник, знакомый с дискуссиями, сообщил, что коалиция обеспокоена тем, что плавающая цена, привязанная к международному стандарту Brent, может позволить президенту россии владимиру путину использовать этот механизм, уменьшив предложение.

путин может выиграть от системы плавающих цен, поскольку цена на нефть его страны также вырастет, если Brent подскочит из-за сокращения нефти из россии, одного из крупнейших в мире производителей нефти. Недостатком согласованной системы фиксированных цен является то, что для ее регулярного пересмотра потребуется больше встреч коалиции и бюрократии, отмечает источник.

Добавим

Министр финансов США Джанет Йеллен и другие официальные лица Большой семерки утверждают, что предел цен, установленный 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит финансирование россии без сокращения поставок потребителям. россия заявила, что откажется поставлять нефть в страны, устанавливающие предельные цены.