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Коаліція G7 погодилася встановити фіксовану ціну на російську нафту - ЗМІ

Коаліція G7 погодилася встановити фіксовану ціну на російську нафту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 247791 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Велика сімка багатих країн і Австралія погодилися встановити фіксовану ціну, коли вони завершать обмеження ціни на російську нафту пізніше цього місяця, замість прийняття плаваючої ставки. Про це повідомили джерела Reuters, передає УНН

Деталі

Офіційні особи США та країни Великої сімки протягом останніх тижнів вели інтенсивні переговори щодо безпрецедентного плану встановлення обмеження цін на морські поставки нафти, який має набути чинності 5 грудня, щоб гарантувати санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну.

«Коаліція погодилася, що обмеження ціни буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не дисконтом до індексу», — повідомило джерело в коаліції, яке не має права говорити публічно. «Це збільшить стабільність ринку та спростить дотримання вимог мінімізувати навантаження на учасників ринку».

Сама початкова ціна не встановлена, але вона має бути в найближчі тижні, повідомили кілька джерел. Партнери по коаліції погодилися регулярно переглядати фіксовану ціну та переглядати її за потреби, повідомило джерело, не розголошуючи подробиць.

Прив’язка ціни як дисконту до якогось індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін, додало джерело.

Друге джерело, знайоме з дискусіями, повідомило, що коаліція стурбована тим, що плаваюча ціна, прив’язана до міжнародного стандарту Brent, може дозволити президенту росії володимиру путіну використати цей механізм, зменшивши пропозицію.

путін може виграти від системи плаваючих цін, оскільки ціна на нафту його країни також зросте, якщо Brent підскочить через скорочення нафти з росії, одного з найбільших у світі виробників нафти. Недоліком узгодженої системи фіксованих цін є те, що для її регулярного перегляду буде потрібно більше зустрічей коаліції та бюрократії, зазначає джерело.

Додамо

Міністр фінансів США Джанет Єллен та інші офіційні особи Великої сімки стверджують, що ліміт цін, встановлений 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, скоротить фінансування росії без скорочення поставок споживачам. росія заявила, що відмовиться постачати нафту в країни, які встановлюють граничні ціни.

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