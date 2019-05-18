Коал объявили функционально вымершими животными
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Количество коал на планете снизилось настолько, что этот вид животных признали "функционально вымершим". Австралийский фонд "Коала" заявил о фактическом вымирания этих сумчатых медведей, сообщает УНН со ссылкой на Metro.
По словам специалистов, в дикой природе осталось всего 80 тысяч представителей этого вида. Такого количества недостаточно для поддержания нового поколения.
Коал объявили "функционально вымершими", что означает сокращение вида до численности, не влияющей на окружающую среду.
Причиной вымирания коал стало изменение климата, а также факторы повышения температуры и сокращения территорий их обитания.
Зоозащитники призвали власти страны вмешаться в ситуацию и сделать все для спасения вида, который всегда был крайне важен для экосистемы Австралии.
Напомним, для того чтобы уберечь коал от голодной смерти, власти австралийского штата Виктория распорядилась уничтожить около 700 этих животных.