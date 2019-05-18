Коал оголосили функціонально вимерлими тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Кількість коал на планеті знизилося настільки, що цей вид тварин визнали "функціонально вимерлим". Австралійський фонд "Коала" заявив про фактичне вимирання цих сумчастих ведмедів, повідомляє УНН з посиланням на Metro.
За словами фахівців, в дикій природі залишилося всього 80 тисяч представників цього виду. Такої кількості недостатньо для підтримки нового покоління.
Коал оголосили "функціонально вимерлими", що означає скорочення виду до чисельності, що не впливає на навколишнє середовище.
Причиною вимирання коал стала зміна клімату, а також фактори підвищення температури і скорочення територій їх проживання.
Зоозахисники закликали владу країни втрутитися в ситуацію і зробити все для порятунку виду, який завжди був вкрай важливий для екосистеми Австралії.
Нагадаємо, для того щоб вберегти коал від голодної смерті, влада австралійського штату Вікторія розпорядилася знищити близько 700 цих тварин.