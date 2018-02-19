Князев призвал судебную администрацию самой позаботиться об охране судов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Председатель Национальной полиции Украины призвал Государственную судебную администрацию создать специальную службу судебной охраны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В частности, он призвал Государственную судебную администрацию "создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон".
"Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своем долге по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то, что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то тратятся, - они из года в год "не успевают" ее создать", - подчеркнул С.Князев.
Напомним, А.Аваков выступил с инициативой прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией.