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Князєв закликав судову адміністрацію самій попіклуватися про охорону судів

Київ • УНН

 • 5454 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Голова Національної поліції України закликав Державну судову адміністрацію створити спеціальну службу судової охорони, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Так, він закликав Державну судову адміністрацію "створити власну систему охорони приміщень судів, як це передбачає закон".

"Хотілося б, аби колеги з Державної судової адміністрації згадали про свій обов’язок щодо створення спеціальної служби судової охорони. Попри те, що кошти на створення цієї служби закладаються в бюджеті і кудись витрачаються, – вони з року в рік "не встигають" її створити", - наголосив С.Князєв.

Нагадаємо, А.Аваков виступив з ініціативою припинити охорону судів поліцією і Нацгвардією.

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