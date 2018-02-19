Князєв закликав судову адміністрацію самій попіклуватися про охорону судів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Голова Національної поліції України закликав Державну судову адміністрацію створити спеціальну службу судової охорони, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Так, він закликав Державну судову адміністрацію "створити власну систему охорони приміщень судів, як це передбачає закон".
"Хотілося б, аби колеги з Державної судової адміністрації згадали про свій обов’язок щодо створення спеціальної служби судової охорони. Попри те, що кошти на створення цієї служби закладаються в бюджеті і кудись витрачаються, – вони з року в рік "не встигають" її створити", - наголосив С.Князєв.
Нагадаємо, А.Аваков виступив з ініціативою припинити охорону судів поліцією і Нацгвардією.