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15 марта, 19:03 • 109777 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151369 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128163 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121371 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107356 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102697 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97821 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127760 просмотра

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14 марта, 19:57 • 129049 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127504 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта, 15:21 • 131879 просмотра
Актуальное
Книгу успешных израильских стартапов презентуют в Украине

Книгу успешных израильских стартапов презентуют в Украине

Киев • УНН

 • 9627 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во второй половине ноября вновь издательство Yakaboo Publishing, которое будет специализироваться на переводной бизнес-литературе, представит свою первую книгу - "Страна стартапов. История израильского экономического чуда "совместного авторства Дэна Сенора и Сола Синґера, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Сообщается, что "Страна стартапов" впервые вышла в 2009 году, стала бестселлером The New York Times и была переведена на 30 языков мира.

Это история о том, как бедная, технологически отсталая страна в войне, имея мало внешней поддержки, смогла не только выжить, но и удивить мир уровнем благосостояния, технологическими достижениями, оставляя далеко позади "стабильные" и богатые ресурсы государства. Это история страны, которая экспортирует овощи, выращенные в пустыне, и осуществляет научные прорывы, когда падают бомбы.

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"История инноваций в Израиле уникальная, но такой же уникальной эта история будет и в Украине. Мы надеемся, что эта книга станет вдохновением для большего количества украинских предпринимателей. Но мы также надеемся, что она привлечет их объединять усилия с новаторами из других стран, включая Израиль ", - отметили авторы.

Книга в продаже появится в начале декабря.

Украинские Национальные Новости

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