Книгу успешных израильских стартапов презентуют в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во второй половине ноября вновь издательство Yakaboo Publishing, которое будет специализироваться на переводной бизнес-литературе, представит свою первую книгу - "Страна стартапов. История израильского экономического чуда "совместного авторства Дэна Сенора и Сола Синґера, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Сообщается, что "Страна стартапов" впервые вышла в 2009 году, стала бестселлером The New York Times и была переведена на 30 языков мира.
Это история о том, как бедная, технологически отсталая страна в войне, имея мало внешней поддержки, смогла не только выжить, но и удивить мир уровнем благосостояния, технологическими достижениями, оставляя далеко позади "стабильные" и богатые ресурсы государства. Это история страны, которая экспортирует овощи, выращенные в пустыне, и осуществляет научные прорывы, когда падают бомбы.
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"История инноваций в Израиле уникальная, но такой же уникальной эта история будет и в Украине. Мы надеемся, что эта книга станет вдохновением для большего количества украинских предпринимателей. Но мы также надеемся, что она привлечет их объединять усилия с новаторами из других стран, включая Израиль ", - отметили авторы.
Книга в продаже появится в начале декабря.