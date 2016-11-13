Книгу успішних ізраїльських стартапів презентують в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У другій половині листопада новостворене видавництво Yakaboo Publishing, яке спеціалізуватиметься на перекладній бізнес-літературі, представить свою першу книжку − “Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива” спільного авторства Дена Сенора і Сола Синґера, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Повідомляється, що “Країна стартапів” вперше вийшла 2009 року, стала бестселером The New York Times і була перекладена 30 мовами світу.
Це історія про те, як бідна, технологічно відстала країна у війні, маючи обмаль зовнішньої підтримки, змогла не тільки вижити, а й здивувати світ рівнем добробуту, технологічними досягненнями, залишаючи далеко позаду “стабільні” і багаті на ресурси держави. Це історія країни, яка експортує овочі, вирощені в пустелі, і здійснює наукові прориви, коли падають бомби.
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“Історія інновацій в Ізраїлі унікальна, але такою ж унікальною ця історія буде і в Україні. Ми сподіваємося, що ця книжка стане натхненням для більшої кількості українських підприємців. Але ми також сподіваємось, що вона заохотить їх об’єднувати зусилля з новаторами з інших країн, включно з Ізраїлем”, − зазначили автори.
Книжка у продажу з’явиться на початку грудня.